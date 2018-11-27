العواد يلتقي الوفد الإعلامي المرافق لزيارة ولي العهد إلى مصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ القاهرة

التقى وزير الإعلام الدكتور عواد العواد اليوم في القاهرة الوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، مؤكدا أهمية الزيارة الحالية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

ودعا الوفد الإعلامي إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الإعلامية كافة.

الوفد الإعلامي يزور مؤسسات صحفية مصرية

إلى ذلك زار الوفد الإعلامي عددا من المؤسسات الإعلامية، والتقى رؤساء مجالس وتحرير إدارة مؤسسات صحف الجمهورية، والأهرام، ودار أخبار اليوم، واليوم السابع، وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية والصحفية وتبادل الخبرات بين المؤسسات في البلدين الشقيقين.