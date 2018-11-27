بالفيديو.. رسالة مؤثرة من فاقد أطرافه: معاناة يومية وهذا وضع أطفالي بسبب التهور.. خذوني عبرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

قدّم المواطن ماجد العتيبي، رسالة مؤثرة لقائدي المركبات، خلال استضافته في برنامج "تم"، الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، وتعرضه القناة السعودية.

وروى "العتيبي" قصة حادث مروري مروع، تعرض له في حلقة البرنامج التي جاءت بعنوان "#حرب_الشوارع_إلى_متى"؛ مشيراً إلى أنه كان يعمل معلماً في مدرسة تبعد عن مقر سكنه بـ١٥٠ كيلومتراً، وكان يتردد على مقر عمله، ولكونه بات يعرف الطريق وتوقع أن بإمكانه السيطرة على المركبة؛ تَشَجّع للسير بسرعة ١٨٠ كيلومتراً؛ حتى تعرض لحادث مروع نتيجة انفجار إطار المركبة؛ مبيناً أن السياج الحديدي بتَر قدميه في موقع الحادث، ومن هنا بدأت معاناته.

الزميل "العقيلي" طلب من العتيبي اختتام الحلقة برسالة لقائدي وقائدات المركبات.

تحدث "العتيبي" عن معاناته اليومية بعد الحادث من عدم مقدرته على التعامل مع أطفاله مثل الآباء الآخرين؛ مبيناً أنه يتاثر عند مشاهدته لهم ينتظرونه عند قدومه للمنزل، أو عند زيارتهم لمدن الألعاب ومشاهدة أطفاله للآباء وهم يشاركون أبنائهم اللعب، إضافة لنظرة والديه وتأثرهم عند مشاهدته.

وتَطَرّق العتيبي للتكاليف المالية الكبيرة للأطراف الصناعية، وحاجتها للشحن اليومي، وإرسالها للصيانة خارجياً لمدة شهرين وغيرها من المشاكل التي يتعرض لها؛ مؤكداً أن هذا كله نتيجة للتهور؛ قائلاً "خذوني عبرة".

ودعا العتيبي قائد وقائدات المركبات لاتباع أنظمة المرور؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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