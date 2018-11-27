"تنفيذي الآسيوي" يُحيل مشاركة فريق بحريني في الدوري السعودي لـ"فيفا"

محمد بن مسعود - الدمام - وافق على تطبيق تقنية VAR في ربع نهائي كأس آسيا

أحال المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب الاتحاد البحريني لكرة القدم، السماح لأنديته بالمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد استكمال كل الوثائق المطلوبة، كي تتوافق مع الإجراءات السابقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي يوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط، قبل يوم واحد من حفل توزيع الجوائز السنوية.

وأكد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دعمه للاتحاد الفلسطيني للعبة، بعد الانتهاكات الأخيرة التي تَعَرّض لها من قِبَل الجيش الإسرائيلي، واقترح تشكيل فريق عمل من أجل التعامل مع هذا الموقف.

ووافق المكتب التنفيذي على عرض اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم من أجل استضافة حفل توزيع الجوائز السنوي 2019 في هونغ كونغ.

وتقدم المكتب التنفيذي بالشكر إلى اللجنة المحلية المنظمة لنهائيات كأس آسيا 2019 على العمل الذي تقوم به استعداداً لاستضافة أكبر وأفضل نسخة في تاريخ البطولة.

وقال الشيخ سلمان: تم إعداد الحكام، والفِرَق وصلت المراحل النهائية من الاستعدادات، والآن نحن نتطلع للمباراة الافتتاحية التي تجمع بين الإمارات والبحرين يوم 5 يناير.

وتابع: تم المصادقة على مقترح تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد VAR الذي تقدمت به لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ وذلك اعتباراً من مباريات الدور ربع النهائي، بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم IFAB، وستؤكد هذه البطولة تطور كرة القدم الآسيوية، وقدرتنا على تنظيم بطولات على أعلى مستوى.