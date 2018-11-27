تعرّف على 5 فوائد لشرب الماء والليمون على معدة فارغة

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تلعب الطريقة التي يتناول بها الناس الليمون، دوراً مهماً في مدى استفادة الجسم منه؛ حيث يُعد من المواد الغذائية المهمة للصحة؛ بسبب الفوائد الكبيرة التي يقدّمها للجسم.
وينصح خبراء التغذية بشرب الماء الدافئ الممزوج بالليمون في الصباح، على معدة فارغة؛ مشيرين وفقاً لما نقلته "سكاي نيوز عربية"، إلى وجود 5 فوائد أساسية لمثل هذه الخطوة البسيطة.
بشرة متألقة
يُعد الليمون غنياً بفيتامين "سي"، وهو ضروري لصحة البشرة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، التي تحارب تجاعيد وعيوب الجلد. كما أن الطبيعة القلوية لليمون تحارب البكتيريا المسببة لحبوب البشرة.
معطر للفم
يحفز حمض الستريك الموجود في الليمون، إفراز اللعاب ويحارب رائحة النفس الكريهة. أما فيتامين سي فيعمل على محاربة أمراض اللثة.
كما تعمل مركبات الفلافونويد على محاربة البكتيريا الموجودة على اللسان والأسنان، والتي تسبب رائحة الفم الكريهة؛ بحسب ما ذكره موقع "ستاندرد ميديا".
المساعدة على الهضم
عندما يتم شرب الماء الدافئ بالليمون في الصباح قبل تناول أي شيء؛ فإن هذا يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويقوي عمل الجهاز الهضمي وقدرته على استخلاص العناصر الغذائية المفيدة من الطعام الذي تتناوله لاحقاً خلال اليوم.
ويعمل الليمون أيضاً على التخلص من الشعور بالحرقة والانتفاخ.
تقوية الجهاز المناعي
يحتوي الليمون على البوتاسيوم، الذي يعمل بدوره على تحفيز الدماغ والأعصاب، ويتحكم في ضغط الدم.
ويعمل عصير الليمون على "تذويب" حمض اليوريك، المسؤول عن الشعور بالألم والتهابات المفاصل. كما يعمل على تخليص الجسم من السموم.
خسارة الوزن
تعمل ألياف البكتين الموجودة في الليمون على محاربة الشعور بالجوع. وعلى الرغم من أن الليمون نفسه لا يساعد في خسارة الوزن؛ فإن شرب الماء الدافئ مع الليمون يساعد في التخلص من الانتفاخ.
كما أن استبدال القهوة والعصائر والمشروبات الغازية بالماء والليمون، يساعد في الحفاظ على حمية متوازنة السعرات الحرارية.
تعرّف على 5 فوائد لشرب الماء والليمون على معدة فارغةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-27
تلعب الطريقة التي يتناول بها الناس الليمون، دوراً مهماً في مدى استفادة الجسم منه؛ حيث يُعد من المواد الغذائية المهمة للصحة؛ بسبب الفوائد الكبيرة التي يقدّمها للجسم.
وينصح خبراء التغذية بشرب الماء الدافئ الممزوج بالليمون في الصباح، على معدة فارغة؛ مشيرين وفقاً لما نقلته "سكاي نيوز عربية"، إلى وجود 5 فوائد أساسية لمثل هذه الخطوة البسيطة.
بشرة متألقة
يُعد الليمون غنياً بفيتامين "سي"، وهو ضروري لصحة البشرة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، التي تحارب تجاعيد وعيوب الجلد. كما أن الطبيعة القلوية لليمون تحارب البكتيريا المسببة لحبوب البشرة.
معطر للفم
يحفز حمض الستريك الموجود في الليمون، إفراز اللعاب ويحارب رائحة النفس الكريهة. أما فيتامين سي فيعمل على محاربة أمراض اللثة.
كما تعمل مركبات الفلافونويد على محاربة البكتيريا الموجودة على اللسان والأسنان، والتي تسبب رائحة الفم الكريهة؛ بحسب ما ذكره موقع "ستاندرد ميديا".
المساعدة على الهضم
عندما يتم شرب الماء الدافئ بالليمون في الصباح قبل تناول أي شيء؛ فإن هذا يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويقوي عمل الجهاز الهضمي وقدرته على استخلاص العناصر الغذائية المفيدة من الطعام الذي تتناوله لاحقاً خلال اليوم.
ويعمل الليمون أيضاً على التخلص من الشعور بالحرقة والانتفاخ.
تقوية الجهاز المناعي
يحتوي الليمون على البوتاسيوم، الذي يعمل بدوره على تحفيز الدماغ والأعصاب، ويتحكم في ضغط الدم.
ويعمل عصير الليمون على "تذويب" حمض اليوريك، المسؤول عن الشعور بالألم والتهابات المفاصل. كما يعمل على تخليص الجسم من السموم.
خسارة الوزن
تعمل ألياف البكتين الموجودة في الليمون على محاربة الشعور بالجوع. وعلى الرغم من أن الليمون نفسه لا يساعد في خسارة الوزن؛ فإن شرب الماء الدافئ مع الليمون يساعد في التخلص من الانتفاخ.
كما أن استبدال القهوة والعصائر والمشروبات الغازية بالماء والليمون، يساعد في الحفاظ على حمية متوازنة السعرات الحرارية.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
01:44 PM
يُعد من المواد الغذائية المهمة للصحة بسبب الفوائد الكبيرة
تلعب الطريقة التي يتناول بها الناس الليمون، دوراً مهماً في مدى استفادة الجسم منه؛ حيث يُعد من المواد الغذائية المهمة للصحة؛ بسبب الفوائد الكبيرة التي يقدّمها للجسم.
وينصح خبراء التغذية بشرب الماء الدافئ الممزوج بالليمون في الصباح، على معدة فارغة؛ مشيرين وفقاً لما نقلته "سكاي نيوز عربية"، إلى وجود 5 فوائد أساسية لمثل هذه الخطوة البسيطة.
بشرة متألقة
يُعد الليمون غنياً بفيتامين "سي"، وهو ضروري لصحة البشرة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، التي تحارب تجاعيد وعيوب الجلد. كما أن الطبيعة القلوية لليمون تحارب البكتيريا المسببة لحبوب البشرة.
معطر للفم
يحفز حمض الستريك الموجود في الليمون، إفراز اللعاب ويحارب رائحة النفس الكريهة. أما فيتامين سي فيعمل على محاربة أمراض اللثة.
كما تعمل مركبات الفلافونويد على محاربة البكتيريا الموجودة على اللسان والأسنان، والتي تسبب رائحة الفم الكريهة؛ بحسب ما ذكره موقع "ستاندرد ميديا".
المساعدة على الهضم
عندما يتم شرب الماء الدافئ بالليمون في الصباح قبل تناول أي شيء؛ فإن هذا يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويقوي عمل الجهاز الهضمي وقدرته على استخلاص العناصر الغذائية المفيدة من الطعام الذي تتناوله لاحقاً خلال اليوم.
ويعمل الليمون أيضاً على التخلص من الشعور بالحرقة والانتفاخ.
تقوية الجهاز المناعي
يحتوي الليمون على البوتاسيوم، الذي يعمل بدوره على تحفيز الدماغ والأعصاب، ويتحكم في ضغط الدم.
ويعمل عصير الليمون على "تذويب" حمض اليوريك، المسؤول عن الشعور بالألم والتهابات المفاصل. كما يعمل على تخليص الجسم من السموم.
خسارة الوزن
تعمل ألياف البكتين الموجودة في الليمون على محاربة الشعور بالجوع. وعلى الرغم من أن الليمون نفسه لا يساعد في خسارة الوزن؛ فإن شرب الماء الدافئ مع الليمون يساعد في التخلص من الانتفاخ.
كما أن استبدال القهوة والعصائر والمشروبات الغازية بالماء والليمون، يساعد في الحفاظ على حمية متوازنة السعرات الحرارية.
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المصدر : الخليج 365
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