فعاليات سياسية تونسية ترحّب بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتونس: "مرحباً بك"

محمد بن مسعود - الدمام - يصلها اليوم في زيارة رسمية ضمن جولته العربية

من المتوقع أن يغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، مصر متجهاً إلى تونس، في إطار زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ضمن الجولة العربية التي يقوم بها -حفظه الله- حالياً، وسط توقعات بأن تناقش الزيارة عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية.

حول زيارة ولي العهد لتونس، رحّب رئيس الحكومة التونسية السابق، ورئيس حزب البديل، مهدي جمعة، بزيارة الأمير محمد بن سلمان؛ مؤكداً أنها زيارة هامة، وأن العلاقات بين تونس والمملكة العربية السعودية تاريخية، وتربطهما مبادئ الأخوّة والتعاون المشترك؛ متطلعاً إلى أن تسفر عن نتائج إيجابية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.. ومن جهته قال أمين عام حركة "نداء تونس" سليم الرياحي: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "مرحباً بك في تونس"؛ موضحاً أن السعودية تعتبر اليوم قوة عربية هامة في عموم المنطقة، والعلاقات تاريخية راسخة بين الرياض وتونس؛ أما الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق؛ فيرى أن زيارة ولي العهد السعودي مهمة ومرحّب بها، من فعاليات سياسية وعامة في المجتمع التونسي، وأنها في إطار ترسيخ العلاقات التاريخية بين السعودية وتونس. وفي ذات الإطار قال مستشار الرئيس التونسي، نورالدين بن تيشة: إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأتي لتعزيز أواصر الأخوّة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وهو مرحّب به بين أشقائه.