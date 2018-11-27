شاهد .. مصريون يرفعون العَلم السعودي بالتحرير تزامناً مع موكب ولي العهد

محمد بن مسعود - الدمام - فيما ردّد البعض الهتافات التي تعبّر عن مدى العلاقة الوطيدة بين الشعبين

احتشد العشرات من المواطنين المصريين بشارع القصر العيني بميدان التحرير بالعاصمة القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، تزامناً مع مرور موكب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووفق "اليوم السابع" المصرية، رفع المواطنون أعلام مصر والسعودية، فيما ردّد بعضهم عديداً من الهتافات التي تعبّر عن مدى العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والسعودي، وعن مدى حب المصريين للأمير محمد بن سلمان.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ يستقبل بعد قليل، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل إلى القاهرة، مساء أمس الإثنين، في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين، في ثالث محطة له بجولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين.