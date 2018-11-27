"بلدية تمير" تنبّه أصحاب المواشي بوقف الرعي مؤقتاً بمنتزه خزة

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نبّهت بلدية تمير، بشكل مؤقت، وبمشاركة من مركز تمير والشرطة، أصحابَ المواشي في منتزة خزة، بوقف الرعي خدمة للمتنزهين.
يأتي ذلك بعد توجيه محافظ المجمعة بتشكيل لجنة للتأكد من وقف الرعي لفترة محددة؛ خدمةً لمرتادي المنتزهات في المحافظة.
وكانت بلدية تمير قد وضعت لوحات لمنع الرعي لفترة محدودة لاستمتاع المتنزهين بالربيع، حتى نهاية شهر رجب، وإصدار غرامة مالية على كل رأس من الإبل بمبلغ 100 ريال، و50 ريالاً على كل رأس من الغنم.
"بلدية تمير" تنبّه أصحاب المواشي بوقف الرعي مؤقتاً بمنتزه خزةمهنا التميمي الخليج 365 2018-11-27
نبّهت بلدية تمير، بشكل مؤقت، وبمشاركة من مركز تمير والشرطة، أصحابَ المواشي في منتزة خزة، بوقف الرعي خدمة للمتنزهين.
يأتي ذلك بعد توجيه محافظ المجمعة بتشكيل لجنة للتأكد من وقف الرعي لفترة محددة؛ خدمةً لمرتادي المنتزهات في المحافظة.
وكانت بلدية تمير قد وضعت لوحات لمنع الرعي لفترة محدودة لاستمتاع المتنزهين بالربيع، حتى نهاية شهر رجب، وإصدار غرامة مالية على كل رأس من الإبل بمبلغ 100 ريال، و50 ريالاً على كل رأس من الغنم.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
12:50 PM
لوحات تحذيرية حتى نهاية رجب المقبل.. وغرامات على المخالفين
نبّهت بلدية تمير، بشكل مؤقت، وبمشاركة من مركز تمير والشرطة، أصحابَ المواشي في منتزة خزة، بوقف الرعي خدمة للمتنزهين.
يأتي ذلك بعد توجيه محافظ المجمعة بتشكيل لجنة للتأكد من وقف الرعي لفترة محددة؛ خدمةً لمرتادي المنتزهات في المحافظة.
وكانت بلدية تمير قد وضعت لوحات لمنع الرعي لفترة محدودة لاستمتاع المتنزهين بالربيع، حتى نهاية شهر رجب، وإصدار غرامة مالية على كل رأس من الإبل بمبلغ 100 ريال، و50 ريالاً على كل رأس من الغنم.
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المصدر : الخليج 365
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