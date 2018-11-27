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محمد بن مسعود - الدمام - تبادلا الأحاديث الودية وبحثا الموضوعات المشتركة استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، القنصل العام الأمريكي بجدة "راين كليها". وشَهِد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. جدة.. مشعل بن ماجد يستقبل القنصل العام الأمريكي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-27 استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، القنصل العام الأمريكي بجدة "راين كليها". وشَهِد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440 12:48 PM تبادلا الأحاديث الودية وبحثا الموضوعات المشتركة تبادلا الأحاديث الودية وبحثا الموضوعات المشتركة استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، القنصل العام الأمريكي بجدة "راين كليها". وشَهِد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، جدة.. مشعل بن ماجد يستقبل القنصل العام الأمريكي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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