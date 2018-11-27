نائب وزير الشؤون الإسلامية يدشن المعرض الدائم بمركز الملك فهد بالأرجنتين

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دشن نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، المعرض الدائم بمركز الملك فهد الثقافي بمدينة بيونس آيروس بجمهورية الأرجنتين، بحضور وكيل الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، وجمع من قيادات العمل الإسلامي بأمريكا اللاتينية.
وعقب التدشين تجوّل في أرجاء المعرض الذي يضم عدداً من الأركان؛ منها: ركن مراحل تطور الحرم المكي بعصر الدولة السعودية الحديثة، وركن التعريف برؤية المملكة الطموحة (2030)، وأهدافها ومشاريعها التطويرية، وركناً خاصاً للتعريف بالأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وركن الخط العربي والمخطوطات الإسلامية، وركن تراث السعودية.
ويُعد المعرض نموذجاً حضارياً ولوحة مضيئة لتعريف زوار مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بحضارة وتاريخ الإسلام، وجهود الدولة السعودية في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب تعزيز التواصل الحضاري مع الشعوب والثقافات المختلفة.
من ناحية أخرى، قام الدكتور توفيق السديري بجولة تفقدية لجامع الملك فهد، الذي يُعد مَعلماً بارزاً ومنارة إسلامية فريدة في العاصمة الأرجنتينية، واستمع إلى شرح مفصل من مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي بن عوضة الشمراني عن الجامع وأبرز احتياجاته، والأنشطة التي يقدّمها للجالية المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، رافقه خلال الجولة فضيلةُ وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، ومدير الجامعات والجمعيات الإسلامية الشيخ علي بن عبدالله الزغيبي، وإمام وخطيب جامع الملك فهد الشيخ عبداللطيف بن مازن العتيبي.
نائب وزير الشؤون الإسلامية يدشن المعرض الدائم بمركز الملك فهد بالأرجنتينعبدالله العنزي الخليج 365 2018-11-27
دشن نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، المعرض الدائم بمركز الملك فهد الثقافي بمدينة بيونس آيروس بجمهورية الأرجنتين، بحضور وكيل الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، وجمع من قيادات العمل الإسلامي بأمريكا اللاتينية.
وعقب التدشين تجوّل في أرجاء المعرض الذي يضم عدداً من الأركان؛ منها: ركن مراحل تطور الحرم المكي بعصر الدولة السعودية الحديثة، وركن التعريف برؤية المملكة الطموحة (2030)، وأهدافها ومشاريعها التطويرية، وركناً خاصاً للتعريف بالأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وركن الخط العربي والمخطوطات الإسلامية، وركن تراث السعودية.
ويُعد المعرض نموذجاً حضارياً ولوحة مضيئة لتعريف زوار مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بحضارة وتاريخ الإسلام، وجهود الدولة السعودية في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب تعزيز التواصل الحضاري مع الشعوب والثقافات المختلفة.
من ناحية أخرى، قام الدكتور توفيق السديري بجولة تفقدية لجامع الملك فهد، الذي يُعد مَعلماً بارزاً ومنارة إسلامية فريدة في العاصمة الأرجنتينية، واستمع إلى شرح مفصل من مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي بن عوضة الشمراني عن الجامع وأبرز احتياجاته، والأنشطة التي يقدّمها للجالية المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، رافقه خلال الجولة فضيلةُ وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، ومدير الجامعات والجمعيات الإسلامية الشيخ علي بن عبدالله الزغيبي، وإمام وخطيب جامع الملك فهد الشيخ عبداللطيف بن مازن العتيبي.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
12:47 PM
يُعد نموذجاً حضارياً ولوحة مضيئة لتعريف زواره بجهود المملكة في رعاية الحرمين
دشن نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، المعرض الدائم بمركز الملك فهد الثقافي بمدينة بيونس آيروس بجمهورية الأرجنتين، بحضور وكيل الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، وجمع من قيادات العمل الإسلامي بأمريكا اللاتينية.
وعقب التدشين تجوّل في أرجاء المعرض الذي يضم عدداً من الأركان؛ منها: ركن مراحل تطور الحرم المكي بعصر الدولة السعودية الحديثة، وركن التعريف برؤية المملكة الطموحة (2030)، وأهدافها ومشاريعها التطويرية، وركناً خاصاً للتعريف بالأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وركن الخط العربي والمخطوطات الإسلامية، وركن تراث السعودية.
ويُعد المعرض نموذجاً حضارياً ولوحة مضيئة لتعريف زوار مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بحضارة وتاريخ الإسلام، وجهود الدولة السعودية في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب تعزيز التواصل الحضاري مع الشعوب والثقافات المختلفة.
من ناحية أخرى، قام الدكتور توفيق السديري بجولة تفقدية لجامع الملك فهد، الذي يُعد مَعلماً بارزاً ومنارة إسلامية فريدة في العاصمة الأرجنتينية، واستمع إلى شرح مفصل من مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي بن عوضة الشمراني عن الجامع وأبرز احتياجاته، والأنشطة التي يقدّمها للجالية المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، رافقه خلال الجولة فضيلةُ وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، ومدير الجامعات والجمعيات الإسلامية الشيخ علي بن عبدالله الزغيبي، وإمام وخطيب جامع الملك فهد الشيخ عبداللطيف بن مازن العتيبي.
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المصدر : الخليج 365
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