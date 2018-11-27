ولي_العهد_في_مصر .. انطلاق مجلس الأعمال السعودي المصري

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بدأ صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الأعمال المصري - السعودي، الذي يعقد على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.
ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية، وأكثر من 50 شركة، واستعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل؛ في كلمة الافتتاح، فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين، ودعا مجتمع الأعمال إلى استغلال هذه الفرص في إقامة مشروعات مشتركة تحقق مصالح الشعبين وفق ما نقلته بوابة الأهرام الإخبارية.
وفي كلمته أمام المجلس، قال محمد شاكر؛ وزير الكهرباء المصري، إن هناك فرصاً واعدة في مجال الكهرباء، مشيراً إلى ما تم إنجازه من محطات بزيادة الطاقة الكهربائية المتاحة لخدمة خطط التنمية والاستثمار، وفي هذا السياق أشار إلى التعاون المصري - الألماني في إنشاء محطات الكهرباء.
#ولي_العهد_في_مصر .. انطلاق مجلس الأعمال السعودي المصريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-27
بدأ صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الأعمال المصري - السعودي، الذي يعقد على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.
ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية، وأكثر من 50 شركة، واستعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل؛ في كلمة الافتتاح، فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين، ودعا مجتمع الأعمال إلى استغلال هذه الفرص في إقامة مشروعات مشتركة تحقق مصالح الشعبين وفق ما نقلته بوابة الأهرام الإخبارية.
وفي كلمته أمام المجلس، قال محمد شاكر؛ وزير الكهرباء المصري، إن هناك فرصاً واعدة في مجال الكهرباء، مشيراً إلى ما تم إنجازه من محطات بزيادة الطاقة الكهربائية المتاحة لخدمة خطط التنمية والاستثمار، وفي هذا السياق أشار إلى التعاون المصري - الألماني في إنشاء محطات الكهرباء.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
12:38 PM
يهدف إلى وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية
بدأ صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الأعمال المصري - السعودي، الذي يعقد على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.
ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية، وأكثر من 50 شركة، واستعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل؛ في كلمة الافتتاح، فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين، ودعا مجتمع الأعمال إلى استغلال هذه الفرص في إقامة مشروعات مشتركة تحقق مصالح الشعبين وفق ما نقلته بوابة الأهرام الإخبارية.
وفي كلمته أمام المجلس، قال محمد شاكر؛ وزير الكهرباء المصري، إن هناك فرصاً واعدة في مجال الكهرباء، مشيراً إلى ما تم إنجازه من محطات بزيادة الطاقة الكهربائية المتاحة لخدمة خطط التنمية والاستثمار، وفي هذا السياق أشار إلى التعاون المصري - الألماني في إنشاء محطات الكهرباء.
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المصدر : الخليج 365
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