ولي_العهد_في_مصر .. انطلاق مجلس الأعمال السعودي المصري

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية

بدأ صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الأعمال المصري - السعودي، الذي يعقد على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية، وأكثر من 50 شركة، واستعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل؛ في كلمة الافتتاح، فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين، ودعا مجتمع الأعمال إلى استغلال هذه الفرص في إقامة مشروعات مشتركة تحقق مصالح الشعبين وفق ما نقلته بوابة الأهرام الإخبارية.

وفي كلمته أمام المجلس، قال محمد شاكر؛ وزير الكهرباء المصري، إن هناك فرصاً واعدة في مجال الكهرباء، مشيراً إلى ما تم إنجازه من محطات بزيادة الطاقة الكهربائية المتاحة لخدمة خطط التنمية والاستثمار، وفي هذا السياق أشار إلى التعاون المصري - الألماني في إنشاء محطات الكهرباء.