اعتماد بدء "الدوام الشتوي" في مدارس الأفلاج.. الأحد المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - الاصطفاف الصباحي في 7:15 والحصة الأولى بعده بربع ساعة

اعتمد مدير التعليم في محافظة الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، مواعيدَ بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات؛ وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 24/ 4/ 1440هـ.

وأكد "تعليم الأفلاج" على جميع مدارس المحافظة "بنين- بنات"، أن بداية الاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي؛ ستكون الساعة السابعة والربع صباحاً؛ فيما تبدأ بداية الحصة الأولى في الساعة السابعة والنصف صباحاً.

ودعا قادة المدارس، إلى إشعار الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالتوقيت الجديد.