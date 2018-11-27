السعودية اليوم / محافظ جدة يستقبل القنصل الأثيوبي

عام / محافظ جدة يستقبل القنصل الأثيوبي

جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , بمكتبه اليوم ، القنصل العام الأثيوبي بجدة , عبده ياسين جبرو.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:38ت م

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جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , بمكتبه اليوم ، القنصل العام الأثيوبي بجدة , عبده ياسين جبرو.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:38ت م0101

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