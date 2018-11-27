السعودية اليوم / أمانة جدة تزور 274 مصنعًا ضمن أعمال رقابة البيئة والوقاية الصحية



جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة خلال الثلاثة أشهر الماضية عن زيارة 274 مصنعًا , وإصدار تقارير لـ 12 موقعاً بيئياً تم الوقوف عليها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها ، بجانب استمرار أعمال الرقابة البيئية لـ 13 مصبا لتصريف مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وخمسة مصبات لمحطات معالجة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية , وذلك وفق تقرير للإدارة العامة لصحة البيئة عن جهود الأمانة في أعمال رقابة البيئة والوقاية الصحية بأنحاء المحافظة.

وأورد التقرير أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة بلغت 106,994 تردداً , شملت ترددات رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول , إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية ، لافتاً التقرير إلى أن أعمال المكافحة المنزلية والاستكشاف أسفرت عن زيارة 220,534 وحدة , واستكشاف 101,978 بؤرة إضافة لوضع مصائد في 15,785 موقعاً.

يذكر أن جهود صحة البيئة شملت خلال الفترة الماضية المشاركة في خطة الأمانة للأمطار من خلال تكثيف أعمال الرش والمتابعة والاستكشاف لمواقع تجمعات المياه ، وتجنيد نحو 2000 عامل ومشرف ميداني لأعمال المكافحة المنزلية وخارج المنازل ، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار 24 ساعة لتغطية المواقع المتأثرة ومعالجتها وقائيًا بمبيدات ذات الأثر الباقي , علاوة على تكثيف أعمالها في المواقع المناسبة لتوالد البعوض.

// انتهى //

13:37ت م

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جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأسفرت جهود أمانة محافظة جدة خلال الثلاثة أشهر الماضية عن زيارة 274 مصنعًا , وإصدار تقارير لـ 12 موقعاً بيئياً تم الوقوف عليها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها ، بجانب استمرار أعمال الرقابة البيئية لـ 13 مصبا لتصريف مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وخمسة مصبات لمحطات معالجة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية , وذلك وفق تقرير للإدارة العامة لصحة البيئة عن جهود الأمانة في أعمال رقابة البيئة والوقاية الصحية بأنحاء المحافظة.وأورد التقرير أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة بلغت 106,994 تردداً , شملت ترددات رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول , إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية ، لافتاً التقرير إلى أن أعمال المكافحة المنزلية والاستكشاف أسفرت عن زيارة 220,534 وحدة , واستكشاف 101,978 بؤرة إضافة لوضع مصائد في 15,785 موقعاً.يذكر أن جهود صحة البيئة شملت خلال الفترة الماضية المشاركة في خطة الأمانة للأمطار من خلال تكثيف أعمال الرش والمتابعة والاستكشاف لمواقع تجمعات المياه ، وتجنيد نحو 2000 عامل ومشرف ميداني لأعمال المكافحة المنزلية وخارج المنازل ، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار 24 ساعة لتغطية المواقع المتأثرة ومعالجتها وقائيًا بمبيدات ذات الأثر الباقي , علاوة على تكثيف أعمالها في المواقع المناسبة لتوالد البعوض.// انتهى //13:37ت م0100

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