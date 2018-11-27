السعودية اليوم / أمير القصيم : مركز إدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة سيكون نقطة ربط هامة لاتخاذ القرار وفق أعلى معدلات الدقة



بريدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم، مركز إدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة, الذي يجري تأسيسه لتقديم عدد من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الأداء، والوسائل المساعدة لاتخاذ القرارات التي تهم المنطقة، وفق أعلى معدلات الدقة.

واطلع سموه على سير العمل في بناء وتجهيز المركز، الذي تقيمه إمارة منطقة القصيم, بالشراكة مع الاتصالات

ونوه سموه بالجهود المبذولة لإنشاء وتجهيز مركز إدارة الأزمات والكوارث, مؤكداً على أن المركز سيكون نقطة ربط هامة لصناعة واتخاذ القرار المناسب بالمنطقة, ومكاناً يقدم من خلاله مؤشرات هامة بكل دقة لمساعدة القيادات في المنطقة لاتخاذ القرار المناسب لخدمتها وخدمة مواطنيها, سائلاً الله سبحانه أن يوفق الجميع لتحقيق النجاح، وأن يبارك بالجهود المبذولة , داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

ويهدف إنشاء المركز إلى ربط وتكوين شبكة متكاملة بين الجهات الحكومية والخاصة لتوفير معلومات وسائل السلامة ومؤشرات أداء تنموية وخدمية قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث، وتسهم في مساعدة القيادات بالمنطقة على تنفيذ واتخاذ القرار.

رافق سموه خلال جولته التفقدية للمركز وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة المهندس يوسف الحربي.

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13:33ت م

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بريدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم، مركز إدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة, الذي يجري تأسيسه لتقديم عدد من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الأداء، والوسائل المساعدة لاتخاذ القرارات التي تهم المنطقة، وفق أعلى معدلات الدقة.واطلع سموه على سير العمل في بناء وتجهيز المركز، الذي تقيمه إمارة منطقة القصيم, بالشراكة مع الاتصالات السعودية ونوه سموه بالجهود المبذولة لإنشاء وتجهيز مركز إدارة الأزمات والكوارث, مؤكداً على أن المركز سيكون نقطة ربط هامة لصناعة واتخاذ القرار المناسب بالمنطقة, ومكاناً يقدم من خلاله مؤشرات هامة بكل دقة لمساعدة القيادات في المنطقة لاتخاذ القرار المناسب لخدمتها وخدمة مواطنيها, سائلاً الله سبحانه أن يوفق الجميع لتحقيق النجاح، وأن يبارك بالجهود المبذولة , داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.ويهدف إنشاء المركز إلى ربط وتكوين شبكة متكاملة بين الجهات الحكومية والخاصة لتوفير معلومات وسائل السلامة ومؤشرات أداء تنموية وخدمية قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث، وتسهم في مساعدة القيادات بالمنطقة على تنفيذ واتخاذ القرار.رافق سموه خلال جولته التفقدية للمركز وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة المهندس يوسف الحربي.// انتهى //13:33ت م0098

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