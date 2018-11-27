السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية

لندن 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذير وزير مكتب رئاسة الحكومة البريطانية ديفيد ليدينجتون، أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاقية خروج بريطانيا من التكتل.وتناولت الصحف قول رئيس الولايات المتحدة الامريكية، دونالد ترامب، "إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يهدد أي اتفاقية تجارية مستقبلية بين الولايات المتحدة وبريطانيا".وسلطت الضوء على قصف القوات الحكومية السورية شمال حماة، وسهل الغاب، واشتباكها مع الفصائل في ريف حلب الجنوبي في ظل اتساع نطاق الخروقات للهدنة التركية – الروسية.وأوردت الصحف بدء العلماء في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) جمع البيانات من كوكب المريخ، بعدما هبط مسبارها الفضائي INSIGHT بنجاح، وذلك بعد رحلة استمرت ستة أشهر.// انتهى //13:28ت م0097