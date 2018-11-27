السعودية اليوم / محافظ صبيا يفتتح البرنامج الثقافي" الحصن المنيع "

صبيا 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسافتتح محافظ صبيا منصور بن زيد الداود اليوم، فعاليات البرنامج الثقافي" الحصن المنيع "، الذي ينظمه المعهد العلمي بالمحافظة، بمشاركة المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمنطقة جازان في كل من محافظات" صامطة وجازان وصبيا وضمد وفيفا والعارضة", وذلك بقاعة معهد صبيا.وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقي مدير المعهد العلمي بالمحافظة عيسى بن أحمد الكاملي، كلمة رحب فيها بالحضور، موضحاً أن البرنامج يهدف لتوعية الطلاب بخطر التنظيمات الإرهابية، وتحقيق اللحمة الوطنية، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الدفاع عن هذه البلاد المباركة، وولاة الأمر – حفظهم الله – , منوهاً بمتابعة معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنون " وطني شمس لا تغيب ".عقب ذلك ألقى مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية والجاليات بمحافظة صامطة محمد بن زيد مدخلي كلمة بعنوان " وسائل التواصل الاجتماعي الواقع والمأمول تحدث فيها عن مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعها وكيف أثرت على المجتمع، مبرزاً دور تلك الوسائل في التعبير عن حرية الرأي وأهمية الوازع الديني في تنظيم استخدام تلك الوسائل.وأكد أن وسائل التواصل التقني والأجهزة الذكية أعطت المتلقي معلومات غزيرة ومتنوعة يسهل البحث عنها، مستعرضاً بعض النقاط المهمة التي يجب أن يجعلها المُتلقي نصب عينيه أثناء إبحاره في تلك الوسائل ومنها التأكد من مصدر المعلومة وصحتها والمناعة والتحصين ضد أفكار بعض حسابات تلك الوسائل وخاصة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن واستقراره , داعياً الجميع لعدم الخوض في تلك الموضوعات والتأثر بأفكارها السلبية.وفي ختام حفل كرم محافظ صبيا الجهات الراعية والإعلامية والدعاة المشاركين في فعاليات البرنامج، كما تسلم هدية بهذه المناسبة.// انتهى//13:26ت م0096