السعودية اليوم / لجنة المحامين بغرفة أبها تعقد ورشة عمل "معوقات المهنة والتحديات التقنية"

عام / لجنة المحامين بغرفة أبها تعقد ورشة عمل "معوقات المهنة والتحديات التقنية"

أبهـا 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واس

عقدت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بأبها اليوم, ورشة عمل عن معوقات مهنة المحاماة أمام المحاكم, وذلك بالتعاون والشراكة مع لجنة المجتمع القانوني بمنطقة عسير.

وناقش المجتمعون معوقات مهنة المحاماة وسبل حلها, والتحديات التقنية التي تواجه المحامين أمام المحاكم, ورفع مستوى المهنة, وتسهيل إجراءات التقاضي, وتطوير المنظومة العدلية المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

// انتهى //

13:26ت م

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أبهـا 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واسعقدت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بأبها اليوم, ورشة عمل عن معوقات مهنة المحاماة أمام المحاكم, وذلك بالتعاون والشراكة مع لجنة المجتمع القانوني بمنطقة عسير.وناقش المجتمعون معوقات مهنة المحاماة وسبل حلها, والتحديات التقنية التي تواجه المحامين أمام المحاكم, ورفع مستوى المهنة, وتسهيل إجراءات التقاضي, وتطوير المنظومة العدلية المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.// انتهى //13:26ت م0095

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