السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستضيف اللقاء السادس للجنة عمداء التعلم الإلكتروني في الجامعات السعودية

عام / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستضيف اللقاء السادس للجنة عمداء التعلم الإلكتروني في الجامعات السعودية
الدمام 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واس
تستضيف عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، غداً، اللقاء السادس للجنة عمداء التعلم الإلكتروني، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش .
وأفاد عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد الدكتور بندر العامر أن هذا الاجتماع، الذي يستمر يومين، سيناقش تجارب وإنجازات جامعات المملكة العربية السعودية في مجال التعلم الإلكتروني وطرح أهم التوصيات التطويرية في هذا المجال بما يتناسب مع طموحات التحول الرقمي للمملكة ورؤية 2030م، متمنيا التوفيق والسداد للجميع.
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13:24ت م
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