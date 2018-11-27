شكرا لقرائتكم دمج مؤسسة السكك الحديدية وشركة سار في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقع وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أن يتم الانتهاء من دمج المؤسسة العامة لسكك الحديد وشركة “سار” نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف العامودي أنه يتم حاليا تطوير العقود الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الموانئ.

وقال في تصريحات لقناة CNBC عربية إن وزارته في طور مراجعة استراتيجية تخصيص المطارات.

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