شكرا لقرائتكم كبار العلماء عن جولة ولي العهد: ترسيخ لما قامت عليه المملكة بتوحيد الكلمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قالت هيئة كبار العلماء، اليوم الثلاثاء، إن زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أيده الله لأشقائنا في الدول العربية، ترسيخ لما قامت عليه المملكة العربية السعودية من توحيد الكلمة، وشدّ أواصر التضامن، وتحقيق آمال الأمتين العربية والإسلامية.

وقالت هيئة كبار العلماء، في تغريدة لها اليوم، عبر “تويتر”: “سدّد الله تعالى سموه الكريم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله”.

يذكر أن ولي العهد وصل أمس إلى جمهورية مصر العربية؛ ثالث محطات جولته الخارجية التي بدأها بالإمارات ثم البحرين.

وكان في استقبال ولي العهد في المطار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض.

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