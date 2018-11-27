شكرا لقرائتكم أرامكو تخطط لاستثمار 150 مليار دولار في هذا البرنامج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - قالت شركة أرامكو، اليوم الثلاثاء، إن برنامجها للغاز سيستقطب استثمارات قيمتها 150 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة مع نمو الإنتاج إلى 23 مليار قدم مكعبة معيارية يومياً من 14 ملياراً في الوقت الحالي.
وقال أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر في دبي “لدينا أيضاً موارد عالمية المستوى من الغاز غير التقليدي تتكامل سريعاً مع مواردنا التقليدية الضخمة.. حالياً لدينا 16 منصة حفر تركز على الغاز غير التقليدي وأكثر من 70 بئراً استُكملت هذا العام”، وفقاً لـ”رويترز”.
وأضاف الناصر أن أرامكو تخطط لاستثمار 100 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في الكيماويات عالمياً، إضافة إلى استحواذات محتملة.
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