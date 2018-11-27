شكرا لقرائتكم صور.. إتلاف 2 طن مواد غذائية فاسدة بشوقية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بلدية الشوقية الفرعية مؤخراً بحملة مشتركة مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وإدارة الدوريات الأمنية ومساندة الإدارة العامة للنظافة على المحال التجارية والغذائية المخالفة بحي الزهور العشوائي نتج عن ذلك ضبط وإتلاف ما يقارب (٢) طن من المواد الغذائية المتنوعة الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي مجهولة المصدر، وكذلك مصادرة عدد (٣٣) أسطوانة غاز وعدد (٦) مكائن خياطة وعدد(٢) مكائن تطريز وعدد (٥) جوالات وعدد (٥٠) طاقة قماش ومجموعة من المصادرات المتنوعة والتي تم نقلها لمستودع البلدية.

وتم القبض على عدد (٣٤) عاملاً مخالفاً لأنظمة العمل ممن يديرون هذه المحال العشوائية حيث تم تسليمهم لإدارة الضبط الإداري بحكم الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي بأن البلدية وضعت خطة شاملة بمشاركة الجهات الأمنية المساندة تستهدف تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال المخالفة الواقعة ضمن نطاق الأحياء العشوائية حيث تكثف البلدية جهودها وأعمالها لمكافحة الظواهر السلبية ومعالجتها في حينها.

وأكد “المالكي” أن أعمال الرقابة الميدانية على الأحياء العشوائية مستمرة، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين ومنع العمالة الأجنبية المخالفة من ممارسة بيع المواد الغذائية والمتاجرة بصورة غير نظامية والقضاء على الممارسات الغير صحية واتخاذ كافة التدابير الوقائية من أجل بيئة صحية آمنة.

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