الان تتابع إغلاق محال تجارية مخالفة ومصادرة مواد غذائية بالباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قررت بلدية محافظة المندق، التابعة لأمانة منطقة الباحة، إغلاق عدد من المحال التجارية، لوجود مخالفات، كما صادرت مواد غذائية منتهية الصلاحية، متعهدة بتطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين.

وواصلت بلدية المندق جولاتها الرقابية على المحال التجارية، بعد أن رصدت عدة مخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة،وعدم وجود ترخيص، وشددت على عدم التهاون من المخالفين واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم.