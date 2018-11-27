السعودية اليوم / تعاوني تبوك النسائي ينظم محاضرة دينية غداً

عام / تعاوني تبوك النسائي ينظم محاضرة دينية غداً

تبوك 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واس

ينظم المكتب التعاوني النسائي للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً, محاضرة بعنوان "الفوز العظيم", وذلك في مقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.

وتأتي المحاضرة التي تقدمها جندية محرزي بعد صلاة المغرب, ضمن محاضرات "حياة القلوب" وضمن سلسلة دروس ومحاضرات ومناشط المكتب لهذا العام.

// انتهى //

12:01ت م

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تبوك 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني النسائي للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً, محاضرة بعنوان "الفوز العظيم", وذلك في مقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.وتأتي المحاضرة التي تقدمها جندية محرزي بعد صلاة المغرب, ضمن محاضرات "حياة القلوب" وضمن سلسلة دروس ومحاضرات ومناشط المكتب لهذا العام.// انتهى //12:01ت م0055

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