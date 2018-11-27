السعودية اليوم / تجمع صحي الشرقية ينظم دورة تدريبية في إدارة الفوترة الطبية غداً

الدمام 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واستنظم إدارة الموارد الذاتية في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية غداً، دورة تدريبية بعنوان "إدارة عمليات الفوترة الطبية"، في جميع مستشفيات التجمع الرئيسية وتقدمها مشرفة الضمان الصحي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية إيمان البدي، ومختص في تطوير الأعمال في القطاع الطبي المهندس حمد عبد اللطيف الحزامي.وتستهدف الدورة التدريبية أطباء الضمان والطاقم الفني المساعد العاملين في إدارة الموارد الذاتية في مستشفيات التجمع، حيث ستناقش فيها عدة محاور مثل: أسس إدارة الإيرادات الطبية, وإعداد الفواتير الطبية وتنظيمها, وإعداد المطالبات الطبية ومتابعتها, وماهي العمليات التأمينية وكيفية تحسين أدائها، بالإضافة لإدارة المرفوضات، وذلك سعياً لتحسين أداء عمليات الفوترة الطبية، والتقليل من تكرار المرفوضات ورفع إيرادات الضمان الصحي.// انتهى //12:01ت م0054