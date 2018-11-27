السعودية اليوم / الرئيس المصري يطّلع على جناح المملكة المشارك في معرض المؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية بالقاهرة



القاهرة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

اطّلع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته أمس لأجنحة الدول المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية، المنعقد حاليًا بالقاهرة، على جناح المملكة العربية

والتقى الرئيس السيسي خلال زيارته جناح المملكة مع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الذي أكد على أهمية العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجال التعدين، بما يوفر النماء والرخاء للمواطن وللوطن العربي.

// انتهى //

11:57ت م

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القاهرة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واساطّلع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته أمس لأجنحة الدول المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية، المنعقد حاليًا بالقاهرة، على جناح المملكة العربية السعودية والتقى الرئيس السيسي خلال زيارته جناح المملكة مع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الذي أكد على أهمية العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجال التعدين، بما يوفر النماء والرخاء للمواطن وللوطن العربي.// انتهى //11:57ت م0053

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