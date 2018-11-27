السعودية اليوم / تعليم تبوك يفتتح معرضاً فيناً في فعاليات الأولمبياد الوطني للرسم والخط العربي والزخرفة

تبوك 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسافتتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، أمس معرضاً فنياً على هامش فعاليات الأولمبياد الوطني للرسم والخط العربي والزخرفة الإسلامية والمقامة حالياً في مرحلته الختامية لهذا العام بمعسكر الفيصل الكشفي بمدينة تبوك، بمشاركة أكثر من 120 طالباً متسابقاً ومعلما من الإدارات التعليمية في المملكة، وذلك بحضور مدير النشاط الفني والمهني بوزارة التعليم صالح بن عبدالله العمري، وعدد من قيادات التعليم بمنطقة تبوك.وأكد مدير النشاط الفني والمهني بالوزارة على أن هذا المعرض هو نتاج ورش يومية في جميع المجالات، أثمرت عن إنتاج أعمال فنية للطلاب في المجالات الثلاث المختلفة، مبيناً أن موضوعات المعرض جاءت كتعبير عن حب الوطن وإبراز معالمه الحضارية الشاملة ,مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتمامها لمثل هذه المسابقات كونها ترتقي بشخصية الطالب وتكتشف موهبته وتدعمها في ذات الوقت وتطوير مهاراته في الرسم والخط العربي والزخرفة الإسلامية.من جانب آخر نظمت إدارة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك أمس معرضاً تحت عنوان " حلمنا يريد " بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يُحتفى به في 20 نوفمبر من كل عام، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان وذلك على مسرح مبنى الإدارات النسائية بمشاركة عدد من طلاب المدارس، وتضمن الحفل العديد من الفقرات والعروض المرئية والإنشادية والتمثيلية كما قدمت لوحات استعراضية ووطنية.// انتهى //11:51ت م0052