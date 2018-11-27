السعودية اليوم / "تعلم اللغة الإنجليزية في منصة المشاركة الرقمية" ورشة عمل بجامعة نجران

نجران 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنفذت كلية اللغات والترجمة بجامعة نجران أمس، ورشة عمل بعنوان "تعلم اللغة الإنجليزية في منصة المشاركة الرقمية"، وذلك بمقر الكلية.وهدفت الورشة إلى معرفة كيفية استخدام منصة المشاركة الرقمية، والتعرف على ميزاتها الإلكترونية، وطرق استخدام لوحات المشاركة والمدونات الرقمية، إضافةً إلى المناقشة في تعلم اللغة الإنجليزية وتطوير التفكير المنطقي.وتطرقت مقدمة عضو هيئة التدريس بكلية اللغات والترجمة مرشدة بارفين، إلى عدة محاور تمثلت في التعريف بمنصات المشاركة الرقمية في تعلم اللغة الإنجليزية، والتطبيق العملي باستخدام نظام (البلاك بورد) المتاح إلكترونياً لطالبات الجامعة.وأوضحت مشرفة الأنشطة الطلابية بكلية اللغات والترجمة مها القحطاني، بتوجه الكلية نحو تنفيذ المزيد من الأنشطة التي تسهم في تطوير مهارات الطالبات وصقلها لخدمتهم خلال مسيرتهم التعليمية.// انتهى //11:48ت م0051