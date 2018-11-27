السعودية اليوم / جمعية المودة تؤهل أكثر من 50 مدرباً بمهارات الحوار الأسري

عام / جمعية المودة تؤهل أكثر من 50 مدرباً بمهارات الحوار الأسري
جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس
أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني, برنامج "تدريب مدربين في مهارات الاتصال والحوار الأسري" استهدف أكثر من 50 متخصصا ًلتأهيلهم بمهارات الحوار الأسري، لنشر ثقافة الحوار بين أفراد الأسرة.
وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي, أن الجمعية تهتم بإعداد متخصصين يسهمون في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية التي تهم المجتمع وتخدم الأسرة بما يُحقق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن البرنامج الذي يُقدمه على مدى خمسة أيام مجموعة من المتخصصين في مجال الحوار الأسري، يتضمن أربعة محاور رئيسية هي "مهارات الاتصال والحوار والأسرة والحوار الأسري و الحوار بين الأبناء والآباء ثم المحور الأخير الحوار الزوجي".
يذكر أن البرنامج التدريبي هو أحد برامج أكاديمية الحوار في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني, وحاصل على اعتماد الخدمة المدنية ومنظمة اليونسكو .
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