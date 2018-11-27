السعودية اليوم / تعليم جازان ينظم اللقاء الأول لريادة الأعمال "استثمار"

جيزان 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة نشاط الطالبات "قسم المهارات والأعمال" اليوم, للقاء الأول لريادة الأعمال استثمار تحت شعار (دلني على السوق) وذلك بالمتوسطة الثانية وفصول النور بمدينة جيزان.وأوضح مدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن اللقاء يمثل أهمية كبيرة للميدان التعليمي وهو ما يتفق مع رؤية المملكة الرامية لتسليح الجيل القادم بالعلم والمعرفة والمهارات ليكونوا مصدر بناء وتطور .من جانبها نوهة المساعدة للشؤون التعليمية رحاب مسلم، بجودة المشاريع والمشاركات التي قدمتها الطالبات ما يؤكد تميزهن ومهاراتهن المتعددة، حيث تسعى الإدارة لدعم المبادرات لتحقق أهدافها لما لها من أثر كبير على الطالبات وعلى المجتمع والوطن، متطلعة لمزيد من البرامج المماثلة لتأهيل الطلاب والطالبات وإكسابهم المهارات المختلفة للإسهام في تحقيق رؤية الوطن المستقبلية .بدورها بينت رئيسة قسم المهارات والأعمال بإدارة نشاط الطالبات رجاء العطاس أن اللقاء جاء ختاماً لأسبوع ريادة الأعمال العالمي الذي نفذ في جميع مدارس تعليم جازان خلال الفترة من الـ 13 وحتى الـ18 من فبراير الحالي, بهدف إكساب الطالبات الأسس العلمية لريادة الأعمال والدخول لسوق العمل، وتحفيز روح المبادرة والطموح، ونشر ثقافة التعاملات المالية الصحيحة لديهن، موضحة أن اللقاء اشتمل على عدد من أوراق العمل منها تحويل المشروع من فكرة إلى مشروع رائد وأثر المشاريع الصغيرة في ازدهار الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 بالإضافة لمعرض مصاحب ضم مشاريع الطالبات ومشاركاتهن.// انتهى //11:44ت م0049