السعودية اليوم / اللجنة الفرعية لمدني البكيرية يعقد اجتماعه الدوري

البكيرية 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسترأس محافظ البكيرية رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني المهندس صالح بن عبد العزيز الخليفة، اليوم، الاجتماع الدوري للجنة الفرعية للدفاع المدني في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر المحافظة بحضور أعضاء اللجنة.واستعرض الاجتماع جدول أعمال اللجنة الفرعية، كما ناقش تنفيذ التوصيات السابقة ومخاطر السيول والأمطار ومخاطر الآبار ومدى توفير اشتراطات ووسائل السلامة والوقاية من الحريق داخل المنشآت الحكومية والأهلية ورفع درجة الوعي لمنسوبي تلك الجهات.وفي نهاية الاجتماع قدّم الخليفة شكره لجميع الأعضاء على حضورهم، مؤكداً ضرورة تنفيذ التوصيات والعمل على تذليلها وتنسيق الجهات ذات العلاقة في تنفيذ التدابير والإجراءات مع الدفاع المدني بالمحافظة في حالات الطوارئ لدرء أخطار الأمطار والسيول.// انتهى //11:43ت م0048