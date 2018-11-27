السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة قلقيلية

عام / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة قلقيلية

قلقيلية 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 2 7 نوفمبر 2018 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين خلال مداهمتهم بلدات في محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم بمدينة قلقيلية، فيما اعتقلت تلك القوات شاب فلسطيني من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد دهم منزله .

// انتهى //

11:41ت م

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قلقيلية 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 2 7 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين خلال مداهمتهم بلدات في محافظة قلقيلية.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم بمدينة قلقيلية، فيما اعتقلت تلك القوات شاب فلسطيني من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد دهم منزله .// انتهى //11:41ت م0047

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