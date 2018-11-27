شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد أول دبلوم عالي للوقاية من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

ثمّن الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات " نبراس" الدكتور فيصل بن سعد الشثري جهود العاملين بالأمانة العامة في نجاح اعتماد دبلوم عالي (للوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية) مقدما شكره لوزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان على موافقته وتعاونه في تسهيل منافذ التوعية عن مخاطر المخدرات وتفادي الوقوع في التعاطي والإدمان من خلال اعتماد وزارة الخدمة المدنية للدبلوم.

وقال مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر بن عبدالله الرميحي أن الدبلوم العالي سيٌدرس في الجامعات الحكومية والأهلية والكليات العسكرية ويٌمنح الحاصلين عليه درجة إضافية في مرتبة التعيين، كما يُعتبر الدبلوم الأول من نوعه على مستوى المملكة في هذا التخصص.

وأكد الرميحي: بأن الدبلوم يأتي لسد الاحتياج الوطني بالكوادر الوطنية ذات التعليم المتخصص والمهارات الوقائية الاحترافيه في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقليه.

كما أوضح الرميحي بأن هذه الخطوة التعليمية تأتي ضمن تطوير المنهج التعليمي في المملكة حسب رؤية 2030 بهدف بناء جيل قادر على الوصول بالمملكة إلى أعلى القمم في كافة المجالات المختلفة.

وذكر الرميحي : بأن المملكة تُعد واحدة من أنجح البلدان على المستوى الإقليمي والدولي في العديد من المجالات، وهذا يرجع إلى الوعي الكامل والدعم الامنتهي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدة الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهما الله".