شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القلب بالأحساء يتصدر تقييم «قياس» والان نبدء بالتفاصيل

حصد مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بمحافظة الأحساء، على المرتبة الأولى على مستوى مراكز القلب التابعة لوزارة الصحة عن الخدمات المقدمة لمراجعي العيادات الخارجية وفق نتائج تقرير برنامج قياس تجربة المريض للربع الثالث من العام الجاري 2018 حاصلا على 81,1% وبنسبة تحسن بلغت 1,3%.

ويعمل برنامج قياس تجربة المريض، الذي يشرف عليه مركز تجربة المريض بوزارة الصحة، على فكرة إرسال استبيانات مصممة لكل رحلة علاجية على حدة عن طريق الرسائل القصيرة أو عن طريق مركز اتصال الصحة 937 حيث يطرح الموظف عدة اسئلة بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عند الخدمات المقدمة له.

وقد تم تصميم البرنامج وقف آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشأة الصحية.

وكان مركز الأمير سلطان لمعالجة امراض وجراحة القلب بالأحساء قد حقق المرتبة الاولى ايضاً عن النصف الاول للعام 2018م عن الخدمات المقدمة لمراجعي العيادات الخارجية بنسبة رضا بلغت 79,8% بزيادة عن المعدل العام المطلوب من الوزارة والبالغ 74.9%.