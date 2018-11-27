شكرا لقرائتكم بالإنفوجرافيك.. حساب المواطن يوضح شروط الأهلية والاستحقاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعاد برنامج حساب متابعات الخليج 365 التذكير بشروط الأهلية والاستحقاق للحصول على الدعم المستحق، لمن أتم عملية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضح البرنامج، في إنفوجرافيك، نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن شروط الأهلية تتمثل فيما يلي:

1- الجنسية السعودية

2- الإقامة في السعودية

3- توافق البيانات

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أودع يوم 11 من الشهر الجاري، مبالغ الدعم في الحسابات البنكية لمستفيدي الدفعة الثانية عشرة من شهر نوفمبر بإجمالي دعم وصل إلى 2.4 مليار ريال، حيث بلغ مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية بدءًا من الدفعة الأولى في ديسمبر من العام الماضي وحتى الدفعة الحالية أكثر من 27.5 مليار ريال.

وتضمنت دفعة شهر نوفمبر 3.6 مليون مستفيد رئيسي، 8.4 مليون تابع، وبإجمالي 12.1 مليون مستفيد وتابع، وشملت الدفعة الثانية عشرة إيداع تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين في حساب متابعات الخليج 365، وذلك بعد أن تمت دراسة طلباتهم والتأكد من صحة بياناتهم، وبلغ مجموع ما صُرف من تعويضات في هذه الدفعة 19.9 مليون ريال.

ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 عبر هذا الرابط (هنا) وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

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