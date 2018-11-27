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شكرا لقرائتكم خلال أسبوع.. مسام ينزع 2223 لغماً زرعه الحوثيون في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نزع مشروع مسام، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2223 لغمًا؛ وذلك خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر.
وعن ذلك، قال أسامة القصيبي، مدير عام المشروع، إن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر2223 لغمًا وذخيرة غير منفجرة؛ ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية 24 نوفمبر إلى 21784.
كما أوضح القصيبي أن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 1225 لغمًا مضادًا للدبابات، و21 مضادًا للأفراد؛ وبذلك يكون حصاد ثلاثة أسابيع من شهر نوفمبر قد بلغ 5499 بين ألغام وذخائر وعبوات ناسفة.
وفي السياق ذاته، أبان مكتب مسام الإعلامي أن الفرق الهندسية التابعة للمشروع تمكنت من نزع 865 ذخيرة غير منفجرة، مشيرًا إلى أن الفرق نجحت في نزع 112 عبوة ناسفة.
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