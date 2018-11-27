شكرا لقرائتكم مضاربة بين الطلاب بالطوب والعصي داخل مستشفى في تربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نشبت مضاربة عنيفة، بين أكثر من 15 طالبًا في تربة، أمام مدرستهم، ما أسفر عن إصابة 3 طلاب ،وتم نقلهم لمستشفى تربة العام.
وتجددت المشاجرة داخل المستشفى، حيث تشابك الطلاب بالأيدي، وتبادلوا الضرب بالعصي والحجارة.
وحاول منسوبو المستشفى فض المشاجرة ، ولم يتمكنوا من فضها حتى باشرت الدوريات الأمنية الواقعة، ونجحت في فضها.
ولم يتضح إلى الآن سبب اندلاع المضاربة بين الطلاب، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث.
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