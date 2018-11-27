شكرا لقرائتكم مواطن يسرق مبالغ مالية من 35 حساباً بنكياً بحيلة ماكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أقدم مواطنٌ على سرقة 35 حسابًا بنكيًا من أجهزة الصراف الآلي في محافظة حفر الباطن خلال يومين، وذلك بعد إحداث خلل في الأجهزة يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عنها لدى إدخال العميل بطاقته فتظل عالقة ويعود التيار بعدها ليتمكن المتهم من ارتكاب جريمته.

وأوضحت النيابة العامة أن بعض عملاء البنوك تقدموا بشكاوى بشأن تعرض أرصدتهم للسرقة، وبعد الحصول على معلومات منهم تم التحري ومراجعة كاميرات أجهزة الصراف الآلي، والتعرف على حيلة المتهم في السرقة.

وتم القبض على المتهم، وبحيازته قرابة 50 بطاقة صراف آلي لعملاء حصل عليها من عدة مواقع.

وشددت النيابة العامة على ضرورة سجن متابعات الخليج 365 مرتكب السرقة ثلاث سنوات، بعد اتهامه باتباع أسلوب إجرامي معين؛ لسرقة مبالغ مالية من أرصدة عملاء البنوك المحلية في حفر الباطن.

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