شكرا لقرائتكم فيديو.. أخبار سارة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين والضريبة قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف وزير العمل والتنمیة الاجتماعیة المهندس أحمد بن سلیمان الراجحي، خلال لقائه مسؤولي الجمعیات الخیرية، أن هناك أخباراً سارة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقین للعمالة الوافدة وضريبة القیمة المضافة قريباً.

وقال الراجحي خلال اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخیرية بالمنطقة الشرقیة، إن هناك عملاً وحراكاً على مسألة الفاتورة المجمعة والرسوم المفروضة على مرافقي العمالة الوافدة.

وأضاف وزير العمل خلال اللقاء أن هناك عملاً على إعفاء القطاع الثالث من القیمة المضافة.

وتابع أن القطاع الثالث يجب أن يعفى من كافة المصاريف، مشیراً إلى أن الوزارة تعمل على 78 مبادرة في قطاع التنمیة وسیعلن عنها في مطلع شهر يناير.

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