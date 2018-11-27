الان تتابع أمين مكة يوقف إزالة مبنى تاريخي على الطراز الحجازي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أصدر المهندس محمد بن عبد الله القويحص، أمين العاصمة المقدسة، قرارا بإيقاف أعمال إزالة أحد مباني التراث العمراني، بحي الجميزة بمكة المكرمة. فيما أوضح الدكتور فواز بن علي الدهاس، المدير العام لمركز تاريخ مكة المكرمة، أن الدار القديمة التاريخية في حي الجميزة من إحدى البنايات القلائل والنادرة بمكة المكرمة التي تمثل الطراز الحجازي بكل تفاصيله، مبينا أن عمر الدار التاريخي يتجاوز قرنا من الزمان.

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