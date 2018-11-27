الان تتابع العمل: برامج التوطين النسائي تستهدف أنشطة وقطاعات جديدة لتقليل البطالة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - متابعات

قالت نورة عبد الله الرديني مديرة برامج التوطين النسائي في وزارة العمل، إن الوزارة أطلقت عددا من المبادرات لتوفير فرص عمل لائقة بالسيدات، منها تأنيث قطاع الملابس النسائية ومحال التجميل والعطور.

وتسعى الوزارة، حسبما أوضحت الرديني، إلى توطين قطاعات أخرى تهدف إلى توفير الوظائف المناسبة للجنسين، مثل قرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا تجاريا، إضافة إلى قصر العمل على السعوديين والسعوديات في إدارة الموارد البشرية، الذي أتاح الفرص لكثير من الإناث لشغلها.

ولفتت إلى أن الخريجات والخريجين الذين لم يسبق لهم العمل، يشكلون 92% من معدل البطالة، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في الربع الأول 2018، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على برامج داعمة للتوظيف منها برامج تأهيلية وتدريبية مناسبة، مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتشارك مع القطاع الخاص، لتمكن الباحثين عن العمل من الاندماج في السوق، حال كانت التخصصات غير متوافقة مع الوظائف المشغولة.

ونوهت مديرة برامج التوطين، على هامش معرض ومنتدى “خطوة للتوظيف النسائي 2018″، الذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام، برعاية صندوق تنمية الموراد البشرية “هدف”، إنه لا يخفى أن نسبة البطالة النسائية من النسب المرتفعة، إذ بلغت 13% خلال الربع الأول 2018، موضحة أن الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تهيئة سوق لاستحداث فرص عمل جاذبة.

مشددة على أن الوزارة لن تتوقف عن توطين وظائف للخريجات والخريجين الذين لم يسبق لهم العمل، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد استهداف مهن وأنشطة شهدت إقبالا من الباحثات عن عمل، تشمل الشؤون المالية والمحاسبة والمحاماة وتقنية المعلومات والاتصالات.

وأوضحت أن بيانات وزارة العمل أظهرت وجود عدد كبير من الخريجات المؤهلات اللواتي يستطعن شغل هذه الوظائف، لذلك سيتم توطينها تباعا.



من جانبه، قال خالد وليد الخضير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جلوورك” المنظمة لمعرض خطوة، إنه جرى استقبال أكثر من 46 ألف باحثة عن عمل خلال العام الماضي، وتم توظيف أكثر من 3600 سعودية، وهناك متابعة شهرية للمتقدمين من قبل التأمينات الاجتماعية عن طريق رقم الهوية، وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية “هدف”، مؤكدا أن الشركات المشاركة في المعرض ملزمة بتوظيف عدد من المتقدمين، ويبدأ التوظيف من الآن ويزداد مع نهاية العام.