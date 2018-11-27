16 مليار ريال لإنشاء مدن طبية سعودية جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

قال مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر إن تخصيص نحو 4.3 مليارات دولار (أكثر من 16 مليار ريال) للقطاع الطبي، يؤكد استمرار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بالقطاع والرغبة في تحقيق أهداف وتطلعات مواطني هذا البلد المبارك.

جاء ذلك خلال مؤتمر «مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية نحو 2030» الذي رعاه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر أمس، وتنظمه كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع المدينة الطبية بالجامعة في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

وقال العمر: من دلائل مؤشرات نجاح استراتيجية المملكة الصحية التطور الملحوظ في مستوى الرعاية الصحية، مما أدى إلى ارتفاع متوسط عمر الفرد المتوقع إلى 74 عاما، إضافة إلى ذلك احتضان المملكة العربية السعودية لأكبر قطاع للرعاية الصحية بين دول الخليج، مستحوذة على نحو 48% من إجمالي إنفاق الحكومات الخليجية على الرعاية الصحية بتكلفة من المتوقع أن تصل إلى 40 مليار دولار في عام 2020. كما تعتزم المملكة إنشاء مدن طبية جديدة، حيث خصصت لها ميزانية تصل إلى نحو 4.3 مليارات دولار (أكثر من 16 مليار ريال).

الرعاية الطبية وفقا لمدير جامعة الملك سعود:

74 عاما متوسط عمر الإنسان السعودي

150 مليار ريال (40 مليار دولار) إنفاق الحكومات الخليجية على الرعاية الصحية بحلول 2020

48% يستحوذ عليها السعوديون من الإنفاق الحكومي

16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار) ميزانية إنشاء مدن طبية سعودية جديدة

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