رئيس وزراء مصر الأسبق مستشارا بجامعة أعمال جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

استقطبت جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT بجدة أخيرا رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، رئيس شركة المقاولين العرب الأسبق، المهندس إبراهيم محلب كمستشار للجامعة للمشاريع الهندسية بكلية الهندسة.

من جهة أخرى استقبل رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالله دحلان بمقر الجامعة رئيس تحرير صحيفة مكة المكلف موفق النويصر، حيث حضر اللقاء المهندس إبراهيم محلب. وتأتي هذه الزيارة ضمن مبادرات الصحيفة لتعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات العلمية والجامعات الحكومية والأهلية، حيث تجول في أقسام وكليات الجامعة كافة، واطلع على المهام والإنجازات والنجاحات التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها، والتي نشأت على مبدأ من التعليم إلى العمل، لتواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتحقيق التكامل المبني على أسس تعليمية عالية الكفاءة والجودة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم، وخلق بيئة خلاقة تطلق شغف الطلاب والطالبات، والمشاركة في سد احتياجات سوق العمل حتى وصلت الجامعة إلى ما نسبته 76% من الطلاب الخريجين يعملون في سوق العمل.

كما تعد كلية الإعلان من الكليات المهمة والمرتبطة بشكل كبير بالمجال الإعلامي. وفي هذا الجانب أكد النويصر أن الصحيفة تهتم كثيرا بالكفاءات الوطنية الشابة التي تضيف إضافة حقيقية للمجال الإعلامي، لافتا إلى حرصه على تعزيز الشراكة مع الجامعات والمعاهد والكليات الحكومية منها والخاصة.