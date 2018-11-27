محافظ جدة يدشن أول برنامج لتسريع طلاب الثانوية المتفوقين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس، أول برنامج على مستوى الجامعات السعودية للتسجيل المزدوج لتسريع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتفوقين بجامعة جدة، في حضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ومدير تعليم جدة عبدالله الثقفي، وعدد من المسؤولين عن رعاية الموهوبين في التعليم وقيادات الجامعة.

وأعرب الأمير مشعل بن ماجد عن سعادته بلقاء أبنائه وبناته الطلاب والطالبات المتفوقين والموهوبين، مشيدا بما تقدمه جامعة جدة من أعمال، عادا مدارس الموهوبين الأفضل على مستوى المملكة، حيث أثبت طلابها جدارتهم، مؤكدا أن شباب المملكة لديهم الثقة في النفس ورغبة صادقة في التفوق بمختلف المجالات.

وكرم محافظ جدة طلاب الجامعة المنضمين إلى برنامج استقطاب ورعاية الموهوبين بالجامعة للعام الجامعي الحالي 1440هـ، فيما منح أول بطاقات جامعية للمسجلين في البرنامج من الطلاب والطالبات المتفوقين بالصف الثالث الثانوي، كما كرم شركاء الجامعة في برنامج رعاية الموهوبين؛ المركز الوطني للقياس، ومؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، والإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم، والإدارة العامة للتعليم بجدة.

من جهته، أعرب مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان عن بالغ شكره للأمير مشعل بن ماجد على تكريمه هذه النخبة من الطلاب الموهوبين واهتمامه بالعلم والمتعلمين، ودعمه المستمر لبرامج جامعة جدة والطلاب الموهوبين بشكل خاص منذ انطلاق برنامج استقطاب الموهوبين بجامعة جدة.

ولفت المشرف العام على مركز رعاية واستقطاب الموهوبين بجامعة جدة الدكتور فيصل العامري إلى أن برنامج التسجيل المزدوج يأتي استكمالا لتوجه الجامعة في تبني أول نظام للتسريع الأكاديمي في التعليم العالي، والذي بدأ فعليا العام الدراسي الحالي عبر برنامج التسريع بواسطة اجتياز مقررات السنة التحضيرية.

يذكر أن جامعة جدة دأبت منذ عامين على استقطاب الطلاب المصنفين كموهوبين في مدارس التعليم العام وتقديم مزايا خاصة بهم للالتحاق بجامعة جدة من خلال برنامجي التسريع الأكاديمي، وبرنامج التخصيص المباشر الذي تنفرد به.