صاعقة كهربائية تخطف ابتسامة طفل في حديقة بصبيا وتصيبه بحروق

محمد بن مسعود - الدمام - نقله والده للمستشفى فور إبلاغه حيث نُوِّم ثم حُوِّل إلى "المركزي" لإكمال علاجه

خطفت صاعقة كهربائية في حديقة عامة بمحافظة صبيا، ابتسامة طفل في العام الثالث من العمر؛ حيث صعقته تمديدات كهربائية مكشوفة لأحد أعمدة الإنارة بعد تماسها.

وقال لـ "الخليج 365" والد الطفل سيف اللغبي؛ إن ابنه "تركي" ذهب مع جدته لحديقة صبيا العامة، وفي أثناء لعبه بالحديقة فُوجئت جدته بسقوطه مغشياً عليه بجوار عمود إنارة مكشوفة أسلاكه؛ حيث كان التماس ظاهراً على العمود.

وتابع: "تلقيت اتصالاً من والدتي تفيد بأن طفلي تعرّض لصاعقة كهربائية، وعلى الفور قمت بنقله لمستشفى صبيا وأبلغت عدداً من الشباب بعدم الوقوف عند العمود حتى لا يتعرّض أحدٌ للأذى من جرائه".

وبيّن "اللغبي"؛ أنه تمّ تنويم الطفل، بعد إصابته، وتم تحويله إلى مستشفى الملك فهد المركزي لإكمال علاجه.