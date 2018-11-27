مدير جامعة الملك خالد يُكَرّم 22 طالباً وطالبة حققوا إنجازات محلية

محمد بن مسعود - الدمام - فالح السلمي: تكريم المتميزين يُعد حافزاً لهم ونحن ننتظر منهم المزيد

كرّم مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس الاثنين، بمكتبه، طلابَ وطالبات الجامعة الفائزين في المسابقات المحلية والدولية؛ وذلك بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد.

وأشاد مدير الجامعة في كلمة ألقاها بمناسبة تكريم الطلاب، بما حققوه على المستوى المحلي والدولي؛ مؤكداً أن الجامعة تسعى دوماً إلى تحقيق التميز في الجوانب التعليمية والأكاديمية والمهنية.

وقال: "النجاحات التي يحققها طلاب وطالبات الجامعة، تستحق التقدير"؛ شاكراً لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية وعمادة شؤون الطلاب جهودهما في دعم ومتابعة طلاب الجامعة المتميزين؛ لتحقيق مراكز متقدمة في عدد من المنافسات والمسابقات المحلية والدولية.

وأضاف السلمي أن تكريم المتميزين يُعد حافزاً لهم، والجامعة تنتظر منهم المزيد؛ لافتاً إلى أن الجامعة تطمح من عمادة شؤون الطلاب ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، مضاعفة جهودهما للوصول بطلاب الجامعة المتميزين إلى مراكز متقدمة في شتى المجالات.

وقد شَمِلَ التكريم 22 طالباً وطالبة حققوا جوائز ومراكز متقدمة في عدة مجالات، تمثلت في تحقيق المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم في جمهورية تنزانيا، والميدالية البرونزية في معرض المرأة المخترعة العالمي بكوريا الجنوبية، والميدالية الذهبية من جمعية اتحاد المخترعين الإندونيسي، إضافة إلى الميدالية البرونزية في البطولة العربية بلبنان "لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو"، وجائزة القصبة البرونزية في المهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية، وجائزة ثاني وثالث أفضل ممثل في المهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية، والمركز الثاني والميدالية الفضية في ملتقى المنطقة المفتوح لاختراق الضاحية.