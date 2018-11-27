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محمد بن مسعود - الدمام - وزير البيئة كان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي غادر الرئيس إيسوفو محمدو؛ رئيس جمهورية النيجر، الرياض اليوم، متوجهاً إلى المدينة المنوّرة. ‏‎ وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي؛ وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو آمادو سونر أي؛ ومندوب عن المراسم الملكية.

رئيس النيجر ‏يغادر الرياض متوجهاً للمدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-27 غادر الرئيس إيسوفو محمدو؛ رئيس جمهورية النيجر، الرياض اليوم، متوجهاً إلى المدينة المنوّرة. ‏‎ وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي؛ وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو آمادو سونر أي؛ ومندوب عن المراسم الملكية. 27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440 10:56 AM وزير البيئة كان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي وزير البيئة كان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي غادر الرئيس إيسوفو محمدو؛ رئيس جمهورية النيجر، الرياض اليوم، متوجهاً إلى المدينة المنوّرة. ‏‎ وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي؛ وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو آمادو سونر أي؛ ومندوب عن المراسم الملكية.

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المصدر : الخليج 365