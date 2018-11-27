اتفاقية تعاون بين سليمان الحبيب والملك خالد التخصصي لتأمين أنسجة العين

محمد بن مسعود - الدمام - لإجراء عمليات زراعة القرنية ولتخفيف معاناة المرضى وتقليل قوائم الانتظار

في إطار حرصها على توفير خدمات صحية متكاملة للمراجعين والمرضى، قامت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، يتم بموجبها توفير أنسجة العين اللازمة لإجراء عمليات زراعة القرنية وترقيع سطح القرنية وزراعة الغشاء الأمنيوسي؛ وذلك لكافة فروعها ومستشفياتها ومراكزها الطبية من أجل تخفيف معاناة المرضى وتقليل قوائم الانتظار.

حيث قام بتوقيع الاتفاقية الرئيسُ التنفيذي للمجموعة الأستاذ ناصر بن محمد الحقباني، وسعادة الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي.

وسيقوم بنك العيون التابع لمستشفى الملك خالد التخصصي -بموجب هذا الاتفاق- بتأمين أنسجة العين لمستشفيات المجموعة بما يتماشى مع المعايير والمقاييس الطبية الخاصة بالمنظمة الأمريكية لبنوك العيون والمركز السعودي لزراعة الأعضاء؛ وذلك لضمان الحصول على قرنية عالية الجودة وخالية من الفيروسات والجراثيم التي قد تسبب العدوى للأشخاص المزروعة لهم.

وقال الدكتور عبدالعزيز الراجحي: لا شك أن مثل هذه الاتفاقيات تؤكد قوة ومتانة الشراكة بين القطاع الصحي الخاص والعام؛ من أجل تقديم خدمات طبية ذات جودة ومستوى عالٍ للمرضى؛ حيث قام بنك العيون بتوفير الأنسجة لمرضى المستشفى، بالإضافة إلى مرضى المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى وتوزيعها وفقاً لاحتياجات المرضى؛ مضيفاً أن البنك استطاع -ولله الحمد- العام الماضي فقط، توفير 672 قرنية لمرضى المستشفى، وأيضاً 699 قرنية للمستشفيات الأخرى، كما أجريت بالمستشفى منذ افتتاحها قبل نحو 35 عاماً 20626 عملية زراعة أنسجة وقرنية بنجاح.

من جانبه، عبّر ناصر الحقباني عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية، وعن اعتزازه الشديد بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ باعتبارها أحد أهم المستشفيات الرائدة بالمنطقة في تقديم أفضل الخدمات الصحية في طب العيون، وقال بالتأكيد إن هذا المستشفى يقدم خدماته العلاجية وفقاً لأعلى المعايير التخصصية الدقيقة؛ مضيفاً في الوقت نفسه عزم المجموعة على المضيّ قُدماً في بناء علاقات وتعاون مشترك مع كيانات صحية كبرى؛ لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المتميزة المقدمة للمرضى.

واختتم الحقباني حديثه قائلاً: إن زراعة القرنية أصبحت من أنجح عمليات الأنسجة إجراءً في العالم؛ إذ تُعتبر من جراحات اليوم الواحد التي تستغرق 45 دقيقة فقط، والتي تُجرى بأحدث التقنيات الطبية من أجل إعادة الأمل لمن فقدوا القدرة على الإبصار.