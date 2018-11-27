أمير الباحة يتوعد المتهاونين: سأتابع شخصياً تقارير إنشاء واعتمادات المشاريع

محمد بن مسعود - الدمام - أعاد تشكيل "لجنة حماية البيئة" للحفاظ على بيئة صحية لجميع الأحياء والمحافظات

رفع أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تحظى به منطقة الباحة من رعاية واهتمام كبيرين في المجالات كافة.

وأكد الأمير، خلال ترأسه الاجتماع الدوري لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات الخدمية بالمنطقة، بقاعة الاجتماعات في الإمارة اليوم، أن الاجتماع يأتي لمناقشة الأمور المتعلقة بالجوانب التنموية والاجتماعية والبيئية، ومتابعة سير عمل الأجهزة الحكومية في ظل الدعم اللامحدود من قِبَل الحكومة الرشيدة أيدها الله؛ لافتاً الانتباه إلى أن الجميع أمام أمانة يجب الحرص عليها، وأن تكون منطقة الباحة أكثر تطوراً وازدهاراً.

وبيّن أمير الباحة أنه هنالك تحديات كبيرة في إنجاز المشاريع المتعثرة؛ مؤكداً أنه بتضافر الجهود سيتم إنجازها بمشيئة الله؛ مشدداً على أهمية الجدية في أداء المهام المنوطة بكل جهة، والتي تعد الدافع لتحقيق التطور للمنطقة.

وحث رئيس مجلس المنطقة، الجميعَ على الوقوف والإشراف المباشر على جميع المشاريع المقامة، والرفع الدائم له عن نِسَب الإنجاز، وما قد يعتري تلك المشاريع من عوائق يمكن حلها؛ مشيراً إلى أن لقاءاته بالوزراء الذين أبدوا تعاونهم لما فيه خدمة المنطقة.

وأضاف أنه يجب العمل وفق منظومة عمل متكاملة لا يتخللها أي إجراء بيروقراطي يتسبب في تأخير أو تعثر أي مشروع، والعمل سوياً وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة والهادفة إلى التنمية والازدهار والتطور؛ مؤكداً أنه سيتابع شخصياً تقارير الإنشاء والاعتمادات الخاصة بالمشاريع؛ متطلعاً لأن يكون الجميع مبادرين في خدمة المنطقة وأهلها من خلال الرفع بالاحتياج الفعلي للمشاريع التي تسهم في تطوير وتنمية المنطقة.

وأبان أنه سيتم تكليف الجهة المعنية بالإمارة بالمتابعة المستمرة والدائمة لجميع المشاريع، ومتابعة أداء الإدارات الحكومية، مع قياس أداء المحافظات كافة؛ مؤكداً أنه ستتم محاسبة من يتهاون في أداء المهام الموكلة به، ثم ناقش أمير الباحة والمجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

ومن جهة أخرى أصدر أمير منطقة الباحة، قراراً بإعادة تشكيل "لجنة حماية البيئة بمنطقة الباحة" التي تهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية لجميع أحياء ومحافظات المنطقة بما في ذلك المنتزهات.

رأَس اللجنة محمد بن سالم عثمان الغامدي عضو مجلس المنطقة، وعضوية كل من: الدكتور علي بن محمد السواط أمين المنطقة، والمهندس سعيد جارالله الغامدي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمهندس أحمد بن جمعان القرشي مدير عام خدمات المياه بالمنطقة، ومحمد علي عقيل الزهراني مدير فرع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، والدكتور صالح عباس ساعد الغامدي عضو مجلس المنطقة، والدكتور عبدالله صالح سعيد الغامدي عضو مجلس المنطقة، وشخص عبدالله حمدان الغامدي عضو مجلس المنطقة، وعبدالناصر بن علي سعيد الغامدي عضو مجلس المنطقة، وعبدالله يعن الله عبدالله سكرتيراً للجنة.

وحدد أمير المنطقة مهام اللجنة في الحفاظ على البيئة وتنميتها والإشراف على المشاريع الحيوية دون أثر سلبي على البيئة، وزيادة مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة، ومعالجة ما قد يطرأ من أعمال تؤثر سلباً على البيئة، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى مجتمع المنطقة مواطناً ومقيماً، والاهتمام بالنظافة العامة والحفاظ على المظهر العام للمنطقة، وتفعيل دور المواطن في الحفاظ على نظافة المدينة والمنتزهات، والاهتمام بالنواحي البيئية والجمالية بصفة عامة، ودراسة أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه البيئة والنظافة بشكل عام والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتفعيل دور ومهام الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنواحي البيئية والجمالية والنظافة العامة، وتثقيف أفراد المجتمع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك؛ على أن تبدأ مباشرة أعمالها وإعداد خطة عمل وتقديم تقاريرها لأمانة مجلس منطقة الباحة؛ تمهيداً لمناقشتها في المجلس وإصدار القرارات اللازمة.

وأعرب رئيس لجنة حماية البيئة بالمنطقة محمد بن سالم الغامدي باسمه وباسم أعضاء اللجنة، عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على هذه الثقة الكريمة؛ واعداً بتحقيق جميع ما وجّه به، والعمل بكل إخلاص وتفانٍ لكل ما يخدم المنطقة وأهلها؛ سائلاً الله العلي القدير التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة المنطقة.

وكان أمير الباحة قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية البيئة قبل عام، التي أنهت دورتها، وتم إعادة التشكيل الآن؛ فيما حظيت الأسماء الحالية برضى المطلعين على القرار؛ حيث شملت الأسماء المرتبطين بالبيئة رسمياً من الدرجة الأولى (الأمانة، والزراعة، والبيئة والمياه، والأرصاد، ومجلس المنطقة).