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انت الان تتابع "لاريجاني" يحذّر الملالي من الفوضى.. احتجاجات تتواصل عنوانها هذه المرة: "مصنع سكر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يحاول مسؤولون إيرانيون خلق أسباب شتى وذرائع متعددة لكبح جماح التظاهرات المتواصلة ضد ملالي طهران؛ بسبب الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد.
وحذّر رئيس السلطة القضائية في إيران، صادق لاريجاني، من عمال غاضبين على مستوى معيشتهم، والتسبب في فوضى بالبلاد؛ في حال تصعيد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 أسابيع.
جاء ذلك، خلال جلسة عمل تزامنت مع الاحتجاجات الغاضبة في مصنع سكر كبير في غرب إيران، ومع ازدياد تذمر السكان من ارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن "لاريجاني" قوله: "إن العدو يحاول استغلال بعض المطالب، ويجب على العمال ألا يسمحوا بأن تصبح مطالبهم ذريعة أو أداة للعدو، ولِبَثّ فوضى في البلاد"؛ وفق "سكاي نيوز".
واعتبر "لاريجاني" أن مستوى معيشة الموظفين والعمال يتعرض لضغوط كبيرة بسبب التضخم، وقال: "على الحكومة أن تتصدى لهذه المسألة وتنكبّ فوراً على العمل على حل مشاكلهم".
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس السلطة القضائية: "يجب أن تلبى طلبات العمال بشكل معقول، وعبر التفاهم مع أرباب العمل وبمشاركة الحكومة والنظام القضائي"؛ مضيفاً أن تحقيق المطالب لن يتم "أبداً عبر الشغب أو حركات تتنافى مع النظام العام".
ودخل إضراب مصنع السكر "هفت تابيه" بمنطقة سوزي -أكثر من 500كم جنوبي طهران- أمس الاثنين يومه الثاني والعشرين.
وشهدت إيران منذ بداية 2018 العديد من الإضرابات والاحتجاجات على ظروف العمل خصوصاً في قطاعات التعدين والمناجم والتربية والنقل خارج العاصمة طهران.
وبحسب مؤشر الأسعار عند الاستهلاك الذي نشره البنك المركزي الإيراني؛ فإن نسبة التضخم بلغت 36.9% بالقياس السنوي؛ وذلك من 22 سبتمبر إلى 22 أكتوبر 2018.
"لاريجاني" يحذّر الملالي من الفوضى.. احتجاجات تتواصل عنوانها هذه المرة: "مصنع سكر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-27
يحاول مسؤولون إيرانيون خلق أسباب شتى وذرائع متعددة لكبح جماح التظاهرات المتواصلة ضد ملالي طهران؛ بسبب الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد.
وحذّر رئيس السلطة القضائية في إيران، صادق لاريجاني، من عمال غاضبين على مستوى معيشتهم، والتسبب في فوضى بالبلاد؛ في حال تصعيد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 أسابيع.
جاء ذلك، خلال جلسة عمل تزامنت مع الاحتجاجات الغاضبة في مصنع سكر كبير في غرب إيران، ومع ازدياد تذمر السكان من ارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن "لاريجاني" قوله: "إن العدو يحاول استغلال بعض المطالب، ويجب على العمال ألا يسمحوا بأن تصبح مطالبهم ذريعة أو أداة للعدو، ولِبَثّ فوضى في البلاد"؛ وفق "سكاي نيوز".
واعتبر "لاريجاني" أن مستوى معيشة الموظفين والعمال يتعرض لضغوط كبيرة بسبب التضخم، وقال: "على الحكومة أن تتصدى لهذه المسألة وتنكبّ فوراً على العمل على حل مشاكلهم".
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس السلطة القضائية: "يجب أن تلبى طلبات العمال بشكل معقول، وعبر التفاهم مع أرباب العمل وبمشاركة الحكومة والنظام القضائي"؛ مضيفاً أن تحقيق المطالب لن يتم "أبداً عبر الشغب أو حركات تتنافى مع النظام العام".
ودخل إضراب مصنع السكر "هفت تابيه" بمنطقة سوزي -أكثر من 500كم جنوبي طهران- أمس الاثنين يومه الثاني والعشرين.
وشهدت إيران منذ بداية 2018 العديد من الإضرابات والاحتجاجات على ظروف العمل خصوصاً في قطاعات التعدين والمناجم والتربية والنقل خارج العاصمة طهران.
وبحسب مؤشر الأسعار عند الاستهلاك الذي نشره البنك المركزي الإيراني؛ فإن نسبة التضخم بلغت 36.9% بالقياس السنوي؛ وذلك من 22 سبتمبر إلى 22 أكتوبر 2018.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
10:15 AM
محاولات فاشلة تتوالى من مسؤولي إيران لكبح جماح التظاهرات.. والأوضاع تتردى اقتصادياً
يحاول مسؤولون إيرانيون خلق أسباب شتى وذرائع متعددة لكبح جماح التظاهرات المتواصلة ضد ملالي طهران؛ بسبب الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد.
وحذّر رئيس السلطة القضائية في إيران، صادق لاريجاني، من عمال غاضبين على مستوى معيشتهم، والتسبب في فوضى بالبلاد؛ في حال تصعيد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 أسابيع.
جاء ذلك، خلال جلسة عمل تزامنت مع الاحتجاجات الغاضبة في مصنع سكر كبير في غرب إيران، ومع ازدياد تذمر السكان من ارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن "لاريجاني" قوله: "إن العدو يحاول استغلال بعض المطالب، ويجب على العمال ألا يسمحوا بأن تصبح مطالبهم ذريعة أو أداة للعدو، ولِبَثّ فوضى في البلاد"؛ وفق "سكاي نيوز".
واعتبر "لاريجاني" أن مستوى معيشة الموظفين والعمال يتعرض لضغوط كبيرة بسبب التضخم، وقال: "على الحكومة أن تتصدى لهذه المسألة وتنكبّ فوراً على العمل على حل مشاكلهم".
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس السلطة القضائية: "يجب أن تلبى طلبات العمال بشكل معقول، وعبر التفاهم مع أرباب العمل وبمشاركة الحكومة والنظام القضائي"؛ مضيفاً أن تحقيق المطالب لن يتم "أبداً عبر الشغب أو حركات تتنافى مع النظام العام".
ودخل إضراب مصنع السكر "هفت تابيه" بمنطقة سوزي -أكثر من 500كم جنوبي طهران- أمس الاثنين يومه الثاني والعشرين.
وشهدت إيران منذ بداية 2018 العديد من الإضرابات والاحتجاجات على ظروف العمل خصوصاً في قطاعات التعدين والمناجم والتربية والنقل خارج العاصمة طهران.
وبحسب مؤشر الأسعار عند الاستهلاك الذي نشره البنك المركزي الإيراني؛ فإن نسبة التضخم بلغت 36.9% بالقياس السنوي؛ وذلك من 22 سبتمبر إلى 22 أكتوبر 2018.
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المصدر : الخليج 365
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